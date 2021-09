Sardegna: relazione Dia, nell'Isola riciclo di capitali illeciti e narcotraffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna non è terra di sodalizi criminali mafiosi, ma negli anni diverse inchieste hanno messo in luce "la presenza di soggetti riconducibili alle mafie tradizionali che nell'Isola hanno riciclato capitali illeciti o evidenziato interessi nel narcotraffico". E' quanto emerge dall'analisi su come si stanno evolvendo le organizzazioni criminali contenuta nella Relazione della Direzione investigativa antimafia, relativa al secondo semestre del 2020 e consegnata al Parlamento. Per quanto attiene al riciclaggio è infatti emerso come organizzazioni di origine campana avessero acquistato immobili nelle località turistiche del sassarese e del cagliaritano. Emblematica poi la confisca che a Olbia (SS) ha colpito un complesso turistico riconducibile ad un ex appartenente alla “Banda della Magliana”. Lo stesso territorio è risultato di interesse per soggetti vicini alla ‘ndrangheta attiva nel torinese. E’ inoltre emerso il coinvolgimento di alcune famiglie pugliesi e della criminalità lucana e calabrese nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse on line. La criminalità locale è principalmente orientata allo smercio e spaccio di droghe ma permane l’operatività di “bande” autoctone specializzate nelle rapine mediante armi ed esplosivi in danno di furgoni portavalori, istituti di credito e uffici postali. (Rsc)