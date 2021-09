Russia: incendi boschivi segnano un record da inizio secolo nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area degli incendi boschivi in Russia quest'anno è stata di 18,16 milioni di ettari, un record dall'inizio del XXI secolo. È quanto si apprende dal quotidiano "Novaya Gazeta", che fa riferimento ai dati del sistema di monitoraggio da remoto dell'Agenzia governativa Rosselkhoz. L'area degli incendi boschivi in Russia è paragonabile al territorio dell'intera Bielorussia (20,7 milioni di ettari). Il precedente record è stato segnato nel 2012, quando gli incendi hanno coperto complessivamente 18,11 milioni di ettari. Negli ultimi quattro anni l'area degli incendi boschivi non è scesa sotto i 15 milioni di ettari, osserva "Novaya Gazeta". (Rum)