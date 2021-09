Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, premia gli studenti delle scuole superiori di Roma che hanno partecipato al progetto “Ri-Movie Ciclo”, la campagna di educazione ambientale promossa dalla Regione per sensibilizzare i giovani sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti e sul rispetto del patrimonio naturale. Partecipa l’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani. Modera l’attrice Metis Di Meo. L’evento si svolge presso il Teatro Marconi di Roma, Viale Guglielmo Marconi, 698/E. (ore 11:30)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa a “Forum sostenibilità - La grande sfida per il futuro”, evento on line a cura de ll Sole 24 Ore. Diretta streaming sulla pagina del Sole 24ore (ore 14:00)- Consiglio regionale del Lazio. Seduta trasmessa sul canale YouTube del consiglio regionale del Lazio. Roma, via della Pisana 1301 (ore 10:00) (segue) (Rer)