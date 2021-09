Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Presentazione della candidatura all'assemblea capitolina di Leonardo Lio, con Carlo Pietropaoli, coordinatore di Forza Italia del XIV Municipio, e con alcuni candidati municipali di Forza Italia. Invitati Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Pasquale Calzetta, candidato del centrodestra alla Camera alle Suppletive nel collegio di Roma-Primavalle, Maurizio Gasparri, senatore e commissario romano di Forza Italia, e Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio. Conclude*Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica amministrazione. L'evento si svolge in via Giuseppe Moscati 7 a Rina (ore 17:30)- La lista Roma Futura della coalizione del centrosinistra per Roberto Gualtieri sindaco incontra cittadine e cittadini presso Snodo, lo spazio polifunzionale tra Casilina, Pigneto e Appio Tuscolano. Via del Mandrione 63 a Roma (ore 17:30)- Il delegato di Confcommercio Centro di Roma Fabrizio Russo ed il Direttore di Confcommercio Romolo Guasco avviano un ciclo di incontri, insieme agli associati, con i candidati alla presidenza del I Municipio. Sarà presente alle 11:00 il candidato Giuseppe Lobefaro (per Carlo Calenda sindaco) e alle 12:00 la candidata Lorenza Bonaccorsi (per Roberto Gualtieri sindaco). Roma, terrazza dell’Elizabeth Unique Hotel, in via delle Colonnette 35. Diretta streaming sulla pagina Facebook di Confcommercio Roma. (segue) (Rer)