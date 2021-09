Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEGli assessori regionali a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi e al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni partecipano all'avvio dei lavori sulla SS9 “Via Emilia” per il primo stralcio funzionale della variante di Casalpusterlengo. Sono presenti, tra gli altri, anche il viceministro alle infrastrutture e mobilità sostenibile Alessandro Morelli, il sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio; il responsabile struttura territoriale Anas Lombardia Nicola Prisco e il direttore progettazione e realizzazione lavori Anas, Eutimio Mucilli.Teatro comunale “Carlo Rossi”, piazza del Popolo, 15 – Casalpusterlengo/Lo (ore 10:30)L'assessore di Regione Lombardia a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli partecipa alla conferenza stampa per la presentazione della corsa solidale europea di raccolta fondi “o Corro per Loro - Bambini senza cancro” che si svolgerà all'Idroscalo di Milano il 26 settembre. La conferenza stampa è a cura della Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica onlus e si svolgerà sullapiattaforma Zoom (ore 12:15)VARIEConferenza stampa per il rinnovo dell’accordo di collaborazione tra Confindustria Lombardia e Banco BPM, BNL Gruppo BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e UniCredit. Intervengono: Marco Bonometti, Presidente di Confindustria Lombardia; Giuseppe Marino, Direttore regionale Corporate Lombardia BNL Gruppo BNP Paribas; Luca Manzoni, Responsabile corporate Banco BPM; Alfonso Tentori, direttore commerciale imprese per la direzione regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo; Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia UniCreditPalazzo Gio Ponti, Sala Camerana, Via Pantano, 9 (ore 10:30)Conferenza stampa del leader della Lega, Matteo Salvini. All’evento partecipa anche il coordinatore lombardo della Lega Fabrizio Cecchetti.Hotel Hilton Milan, sala Amsterdam-Bruxelles, Via Galvani 12 (ore 11)Conferenza stampa di inaugurazione della mostra promossa da Fondazione Cariplo,“Sulle tracce dei ghiacciai”. Intervengono alla conferenza: Stefano Boeri, Presidente Triennale Milano; Claudia Sorlini, Vicepresidente Fondazione Cariplo; Luca Mercalli, Climatologo, Presidente della Società meteorologica italiana, Fabiano Ventura, Presidente Associazione Macromicro, Direttore del progetto Sulle Tracce dei GhiacciaiTriennale Milano, viale Alemagna, 6 (ore 11)Premiazione dell’iniziativa realizzata da Cna Federmoda e Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo per sostenere i giovani stilisti con borse di studio e percorsi sull’imprenditorialità, favorire la creatività e diffondere l'educazione finanziaria. Intervengono: Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo; Marco Landi, Presidente Nazionale Cna Federmoda; Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale Cna Federmoda; Giovanna Paladino, direttore e curatore del Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo; Fabiana Giacomotti, Docente di Fashion Studies all’Università La Sapienza di Roma e curatrice de Il Foglio della Moda.Palazzo Belgioioso, Piazza Belgioioso, 2 (ore 15:30)Conferenza stampa del candidato sindaco di Milano per il centro destra, Luca Bernardo, con tutti i partiti della coalizione.via Lorenteggio, angolo via Bruzzesi (ore 15:30) (Rem)