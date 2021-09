Mauritania: ministro della Difesa riceve comandante Nato Defense College

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa nazionale della Mauritania, Hanena Ould Sidi Zewal, ha ricevuto il generale Olivier Retemann, comandante del Nato Defense College, attualmente in visita di lavoro al Paese africano. Lo ha riferito il quotidiano "Al Wiam", affermando che l'incontro ha affrontato le relazioni di cooperazione militare esistenti tra la Mauritania e l'Alleanza atlantica e le modalità per migliorarle in futuro. (Res)