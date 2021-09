Afghanistan: ministro Esteri Croazia all'Onu, Paese conservi i progressi compiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Radman ha aggiunto che la Croazia ha attuato più di 70 progetti umanitari e di sviluppo in Afghanistan nei settori dell'istruzione, della salute e dell'offerta di opportunità commerciali per le donne. La maggior parte dei progetti mirava a rafforzare la posizione sociale delle donne nel Paese. La presenza dei diplomatici croati sul campo ha contribuito a una migliore comprensione dei bisogni delle donne afgane e a una maggiore efficienza nell'attuazione dei progetti, ha affermato il ministro. "La Croazia, insieme ai suoi partner e alleati, continuerà a incoraggiare l'Afghanistan a onorare gli impegni internazionali assunti dai precedenti governi, che dovrebbero portare a un rinnovato impegno da parte della comunità internazionale e al sostegno al popolo afgano per cogliere l'opportunità di un futuro migliore ", ha detto il capo della diplomazia croata. (Seb)