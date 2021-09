Cina: Indonesia riceve ultimo lotto di rotaie per ferrovia veloce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo lotto di 6.600 tonnellate di rotaie per la ferrovia ad alta velocità Giacarta-Bandung (Hsr) è arrivato al porto di Cilacap, nella provincia indonesiana di Giava Centrale. Lo ha reso noto tramite una nota Kcic, la joint venture istituita da aziende statali cinesi e indonesiane cui è stata commissionata la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità lunga 142,3 km. Il carico di rotaie in acciaio, del peso di 38.100 tonnellate, è stata spedito via mare dal porto della città di Fangchenggang nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, in cinque differenti lotti nell'arco di dieci mesi. (Fim)