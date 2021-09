Tunisia: partito islamico Ennahda, da presidente Saied “approccio pericoloso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duro commento del partito islamico Ennahda contro le disposizioni del capo dello Stato tunisino, Kais Saied. L'Ufficio esecutivo del movimento islamico ha riferito che la proroga delle misure eccezionali a tempo indeterminato ha paralizzato le istituzioni del Paese in assenza di un governo legittimo e capace. Il continuo congelamento del parlamento eletto, secondo Ennahda, minaccia lo Stato e aggrava la crisi economica, finanziaria e sociale e danneggia l'immagine esterna della Tunisia, in particolare con i partner finanziari e internazionali. In un comunicato diffuso ieri, martedì 21 settembre 2021, il movimento ha considerato l’intenzione del presidente di adottare singole disposizioni transitorie come un “approccio pericoloso”. (Tut)