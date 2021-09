Somalia: Farmajo all'Onu, elezioni saranno "libere, eque ed inclusive"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale della Somalia sta lavorando "instancabilmente" per assicurare lo svolgimento di elezioni "libere, eque ed inclusive" con il maggior numero di partecipanti e nel rispetto dei diritti dei cittadini somali. Lo ha dichiarato il presidente somalo Mohamed Abdullahi "Farmajo" intervenendo la scorsa notte al dibattito generale della 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. "Siamo facendo questo mentre affrontiamo con successo il terrorismo internazionale, investiamo in servizi pubblici di base, affrontiamo la corruzione e promuoviamo la buona governance e politiche inclusive", ha osservato Farmajo, sottolineando al contempo come l'economia della Somalia sia stata pesantemente colpita dalla pandemia di Covid-19. "Ma questo non ci ha scoraggiati dal continuare con successo sul nostro percorso di riforme. I successi di queste riforme hanno migliorato la fiducia tra il governo, la popolazione somala e i partner internazionali, aiutandoci a fornire servizi pubblici di base. È grazie a questi chiari sforzi di riforma che molti dei nostri preziosi partner internazionali, comprese le istituzioni finanziarie internazionali, ci hanno fornito finanziamenti per mitigare l'impatto della pandemia", ha sottolineato Farmajo, secondo il quale le riforme economiche sono fondamentali per la ripresa e lo sviluppo sostenibile della Somalia. (segue) (Nys)