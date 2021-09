Somalia: Farmajo all'Onu, elezioni saranno "libere, eque ed inclusive" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'ambiente, Farmajo ha ribadito l'impegno del governo somalo nelle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. "La protezione dell'ambiente è una priorità globale urgente che il governo somalo è impegnato a perseguire. La Somalia ha una delle coste più lunghe nel mondo, una vasta terra arabile per l'agricoltura e un'enorme potenziale di economia blu. D'altra parte, la Somalia è colpita regolarmente da crisi di siccità e, allo stesso tempo, da inondazioni. Questo comporta conseguenze umane ed economiche dolorose, con molte vite e mezzi di sostentamento persi. Le sfide ambientali della Somalia hanno portato all'insicurezza alimentare, all'aumento del numero di persone sfollate e all'indebolimento delle tradizionali rete economiche rurali che hanno sostenuto i somali per secoli. Dobbiamo tutti fare del nostro meglio per proteggere il futuro del nostro pianeta", ha proseguito Farmajo, che ha poi sottolineato la necessità di riformare il sistema delle Nazioni Unite per rafforzare il multilateralismo. "Il governo federale della Somalia crede fermamente che le Nazioni Unite debbano essere rivitalizzate attraverso la riforma delle proprie strutture di governance, che devono riflettere il mondo mutevole in cui viviamo oggi. Dobbiamo cercare di rafforzare i partenariati pubblico-privato per superare le sfide di finanziamento", ha aggiunto. (Nys)