Taiwan: rapporto Freedom House, l'isola al quinto posto per la libertà di Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan si è classificata quinta nel mondo per la libertà di Internet nella classifica di Freedom House, mentre la Cina è finita all'ultimo posto per il settimo anno consecutivo. Freedom House, un'organizzazione non governativa che conduce ricerche su democrazia, libertà e diritti umani, inserisce Taiwan al quinto posto per il suo "vibrante panorama online sostenuto da un accesso a Internet capillare e conveniente, una magistratura indipendente che protegge la libera espressione e la mancanza di censura dei siti web". Taiwan ha ricevuto un punteggio di 80 su un massimo di 100, posizionandosi al primo posto in Asia. A livello mondiale, l'isola è preceduta solo da Islanda (96), Estonia (94), Canada (87) e Costarica (87). Il rapporto Freedom on the Net 2021 ha valutato la libertà online in 70 Paesi che rappresentano complessivamente l'88 per cento dell'utenza di Internet mondiale. Il rapporto di quest'anno ha valutato gli sviluppi tra giugno 2020 avvalendosi di oltre 80 analisti e consulenti che hanno determinato il punteggio Internet di ciascun Paese confrontando 21 indicatori. (Cip)