Siena: spillavano denaro con truffa della frutta, due denunciati

- Col pretesto di vendere frutta, scippavano il portafogli dalle mani dei malcapitati. Sono stati denunciati due indagati al borgo di Cetona a Siena. L'operazione dei carabinieri ha permesso di ricostruire il modus operandi. Dopo aver agganciato la vittima, con petulanza e insistenza li pregavano di acquistare della frutta. Pur di liberarsi dei molestatori, i malcapitati finivano per accettare ma una volta estratto il portafogli per pagare lo toglievano di mano, senza però darsi alla fuga, prelevando tutto il denaro contenuto. Alla manifestata preoccupazione del truffato nel tentativo di recuperare quanto sottratto i due effettivamente restituivano il portafogli ma mettevano in piedi una scenetta al fine di convincere l’acquirente che all’interno fosse presente solo la cifra proposta per l’acquisto della frutta, oltretutto di scarsa qualità ed in pessime condizioni. A seguito della testimonianze raccolte dalle persone informate sui fatti, appresi i connotati salienti dei due autori ed informazioni sul veicolo in uso agli stessi, i militari della locale stazione provvedevano al confronto operativo con i comandi dove i due avevano colpito con lo stesso modus operandi e giungevano dunque all’identificazione dei due sospettati delle azioni criminali. Il mezzo, notato nei giorni scorsi nuovamente nel borgo di Cetona , veniva segnalato dai cittadini facendo scattare l’intervento dei carabinieri. Entrambi fermati ed identificati venivano immediatamente deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siena, e successivamente proposti per la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Cetona per tre anni, proposta accolta. (Ren)