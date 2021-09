Cina: crisi Evergrande, Banca centrale inietta liquidità per 14 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca popolare della Cina ha fornito al sistema finanziario nazionale un'iniezione di liquidità netta di 14 miliardi di dollari Usa attraverso accordi di riacquisto. Lo ha reso noto l'emittente statunitense "Bloomberg". Secondo Eugene Leow, esperto della Dbs Bank di Singapore, l'intervento della Banca centrale serve non solo a rassicurare gli operatori del mercato circa il futuro di Evergrande, il colosso dell'immobiliare in crisi, ma nasce anche dall'esigenza di prevenire il reale rischio di coinvolgimento per altri settori. Nonostante gli analisti di Wall Street abbiano rassicurato gli investitori sul fatto che un ipotetico default di Evergrande non produrrà un effetto simile a quello del crack di Lehman Brothers nel 2008 sul sistema finanziario nazionale, l'indice Csi 300 della borsa di Shanghai è sceso oggi all'1,9 per cento, a seguito della contrazione dell'indice Hang Seng China Enterprises di Hong Kong, che lunedì ha registrato il dato più basso in due mesi. L'unità immobiliare onshore di Evergrande ha detto di aver negoziato un piano con gli obbligazionisti, che prevede il rimborso degli interessi dovuti con obbligazioni in yuan entro il 23 settembre.(Cip)