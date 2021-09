Bielorussia: presidente Polonia accusa Minsk di attacco ibrido al fianco orientale della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia sta conducendo un attacco ibrido contro la Polonia, la Lituania e la Lettonia. Lo ha detto il presidente polacco, Andrzej Duda, nel suo intervento alla 76ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Da molte settimane il regime di Aleksandr Lukashenko richiama nel suo Paese decine di migliaia di disperati dal Medio Oriente, che sotto la minaccia dei manganelli degli agenti vengono costretti a oltrepassare il confine”, ha detto il presidente polacco. Lukashenko tenta così di “provocare una crisi umanitaria artificiale”. Le persone stanziano alla frontiera e “il regime è sordo alla nostra offerta di aiuti umanitari”. I migranti “sono trattati dal regime come pedine in un gioco politico e la loro dignità e i loro diritti fondamentali sono violati”, ha detto il capo dello Stato. “Dall’agosto del 2020 centinaia di persone sono scese quotidianamente in piazza in proteste pacifiche chiedendo una cosa sola: il rispetto dell’esito delle elezioni”, ha continuato sempre a proposito della Bielorussia. (segue) (Vap)