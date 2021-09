Bielorussia: presidente Polonia accusa Minsk di attacco ibrido al fianco orientale della Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidarietà “è diventata un indicatore simbolico della nostra politica, un nostro ideale. Quando parlo di solidarietà, penso anche alla solidarietà nel contesto del Covid-19”, ha detto il presidente, ricordando che l’accesso ai vaccini nel mondo è ancora iniquo. “Ci siamo forse dimenticati che in pandemia il vaccino è un diritto umano piuttosto che una merce sottoposto alle regole di mercato?”, si è chiesto Duda. “Non so se abbiamo fatto tutto il possibile, ma abbiamo provato per esempio a inviare medici ai nostri amici in Tagikistan, Kirghizistan e anche negli Stati Uniti e in Italia. Sono convinto che una parte dei Paesi del Nord ricco si siano comportati come la Polonia, che ha donato sei milioni di dosi ai suoi partner del Sud”, ha continuato. (segue) (Vap)