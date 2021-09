Moldova: presidente Sandu, sosteniamo sforzi per mantenere pace e stabilità nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha avuto un incontro con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. L'incontro è avvenuto a New York, a margine della 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il capo di Stato ha discusso con l'alto funzionario delle sfide che devono affrontare la Moldova e la regione, a quanto si legge in un messaggio pubblicato dalla stessa Sandu sulla sua pagina Facebook. "Ho riaffermato l'impegno della Moldova a sostenere lo sforzo globale per combattere la pandemia di Covid-19 e la ricostruzione post-pandemica, per ridurre gli effetti del cambiamento climatico e per mantenere la pace e la stabilità nella regione e nel mondo", ha detto Sandu. Secondo la presidente, la Moldova sostiene la visione del Segretario generale sull'agenda dell'Onu, ma anche la necessità di riformare l'organizzazione, per prepararla a rispondere in modo più efficace alle "sfide odierne". (Rob)