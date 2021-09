Expo 2020: ambasciatore Lener, relazioni bilaterali Italia-Emirati pronte a fare un balzo in avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come primo evento globale dopo l’esplosione della pandemia, Expo 2020 Dubai dovrebbe essere una piattaforma di straordinario valore che “si riflette sul ruolo della cooperazione come fattore chiave per migliorare la resilienza delle nostre società e la nostra capacità di affrontare le sfide globali, attraverso innovazione e connettività”. Lo ha sottolineato l'ambasciatore di Italia Nicola Lener in un articolo pubblicato dal quotidiano emiratino "Gulf News", affermando che l'evento confermerà inoltre il forte ruolo degli Emirati Arabi Uniti come hub commerciale, finanziario e logistico per la più ampia Regione Menasa. Secondo Lener, per l'Italia la partecipazione a Expo 2020 Dubai sarà il principale progetto promozionale degli ultimi sei anni, non solo per il valore dell'investimento fatto dal governo per costruire e gestire uno straordinario Padiglione ma anche per il profondo impegno di tutti i principali enti pubblici e privati per portare a Dubai il meglio delle capacità italiane di creazione, innovazione e comunicare per contribuire a valorizzare la ripresa e resilienza delle nostre società. Il diplomatico ha sottolineato che l'Italia potrà anche rafforzare le sue profonde e ampie relazioni con gli Emirati Arabi Uniti in tutti i campi, dalla sicurezza al commercio, dalla scienza alla cultura. “Sono fiducioso che Expo 2020 Dubai rappresenterà una grande opportunità per fare un ulteriore balzo in avanti nelle nostre relazioni bilaterali, attraverso il numero di iniziative, progetti, incontri, esperienze che coinvolgeranno le nostre aziende, le nostre istituzioni, i nostri centri di ricerca e le nostre società, e che sopravvivrà all'Esposizione universale”, ha concluso Lener. (Res)