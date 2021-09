Expo 2020: console a Dubai Finocchiaro, Padiglione Italia opportunità per rilancio turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi media hanno anticipato l'esperienza, unica nella vita, che i visitatori avranno modo di apprezzare al Padiglione Italia, con la sua architettura che fornisce una presentazione creativa e molto innovativa del tema chiave "La bellezza unisce persone", dove la bellezza è inteso come competenza, innovazione e canale di conoscenza. È quanto sottolineato dal console generale d'Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro, in un'intervista al quotidiano emiratino "Gulf News". Finocchiaro ha aggiunto che, come affermato dal commissario generale per l'Italia a Expo 2020, Paolo Glisenti, il Padiglione Italia sarà un polo di innovazione con una struttura ispirata agli elementi più avanzati della sostenibilità e dell'economia circolare a dimostrazione del colmo dell'ingegno italiano. Expo 2020 rappresenterà il primo grande evento mondiale dopo la pandemia e, quindi, sarà una grande opportunità per rilanciare le relazioni internazionali tra Paesi e popoli. Per Finocchiaro l'Italia "sarà senza dubbio una grande opportunità per l'internazionalizzazione del proprio sistema economico, per il rilancio delle esportazioni e per l'attrazione di investimenti diretti anche verso le piccole e medie imprese e le start up innovative. "Per quanto riguarda più specificamente il settore turistico, il Padiglione Italia metterà in mostra le nostre eccellenze non solo a livello nazionale, ma anche regionale. Con le regioni italiane che giocano un ruolo importante come partner a pieno titolo a Expo 2020, i visitatori avranno l'opportunità di scoprire identità territoriali meno conosciute, ma non per questo meno straordinariamente belle e culturalmente ricche, in tutta Italia, che meritano sicuramente una visita", ha spiegato il console italiano. (Res)