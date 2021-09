Cina: Pechino invita Usa e Canberra a regolamentare contractor difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esorta gli Stati Uniti e l'Australia ad adottare misure concrete per regolamentare le società private che forniscono personale e servizi di sicurezza. Lo ha dichiarato il delegato cinese Jiang Duan alla 48ma sessione Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Onu). Pechino invita “gli Stati Uniti, l'Australia e altri Paesi a rispettare, promuovere e proteggere i diritti umani, prevenire le violazioni dei diritti umani e ritenere responsabili coloro che violino i diritti umani”, ha affermato Jiang. Il delegato cinese ha anche condiviso la preoccupazione “per la mancanza di trasparenza, supervisione e responsabilità nei servizi militari e di sicurezza privati di Stati Uniti, Australia e altri Paesi”. “Questi governi non sono riusciti a esercitare un'efficace supervisione in tali campi, portando a gravi violazioni dei diritti umani di civili e migranti e esacerbando il rischio di impunità", ha affermato Jiang. (Cip)