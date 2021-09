Balcani: Kurz, Ue deve mantenere le sue promesse verso la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea deve mantenere le sue promesse nei Balcani affinché concorrenti come la Turchia o la Cina non ne ricavino dei vantaggi. Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, in un’intervista al quotidiano serbo “Blic”. Kurz, come affermato durante la sua recente visita a Belgrado, ha rbadito che l’Austria è fortemente favorevole all'adesione della Serbia all'Unione europea. Il cancelliere austriaco ha sottolineato l'importanza del dialogo tra Belgrado e Pristina e della neutralità militare della politica estera serba, anche se non sempre d'accordo con Bruxelles. Kurz ha rimarcato che “fra le possibili conseguenze qualora l'Europa rinunciasse al suo impegno per la regione dei Balcani occidentali”, vi sarebbe l’aumento dell’influenza di Turchia e Cina che andrebbero “a riempire il vuoto che si verrebbe a creare”.(Seb)