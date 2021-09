Usa: Trump fa causa al "New York Times" e alla nipote Mary Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intentato causa contro la nipote Mary Trump, contro il "New York Times" e contro tre giornalisti di quel quotidiano, per gli articoli relativi ai suoi registri fiscali pubblicati nel 2018, che ha innescato una serie di indagini congressuali e giudiziarie ai suoi danni. Secondo Trump, le accuse di irregolarità fiscali rivoltegli dalla nipote tramite il "New York Times" sono parte di un "complotto" motivato da "una vendetta personale". Trump ha sporto denuncia presso una corte giudiziaria nella contea di Duchess a New York; la denuncia fa i nomi dei tre giornalisti del "New York Times" Susanne Craig, David Barstow e Russel Buettner, che hanno firmato la serie di articoli nei quali Trump è accusato di pratiche fiscali di dubbia liceità e nei quali sono stati pubblicati senza il consenso dell'ex presidente suoi documenti e informazioni fiscali riservati, che il presidente aveva rifiutato di rendere pubblici negli anni precedenti. Nella causa intentata da Trump, l'ex presidente afferma che la nipote Mary aveva firmato un accordo di non divulgazione, ma che "era stata convinta" dai giornalisti del "New York Times" a "trafugare" i registri fiscali dall'ufficio del suo avvocato e consegnarli agli autori degli articoli. Trump accusa la nipote e il quotidiano di aver voluto "trarre profitto" dalla pubblicazione delle informazioni e dal libro di memorie successivamente pubblicato da Mary Trump, e intitolato "Troppo e mai abbastanza: Come la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso del mondo". (Nys)