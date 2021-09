Giappone: banca centrale apre a domande per finanziamenti progetti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone accetta da oggi le domande presentate dalle banche del Paese per l'accesso a un nuovo piano di finanziamenti destinato a progetti di contrasto al mutamento climatico. Le istituzioni finanziarie che vorranno accedere ai finanziamenti dovranno illustrare gli obiettivi e presentare i risultati concreti dei progetti in termini di riduzione dell'impatto ambientale, sulla base dei criteri della neoistituita "Task force per l'informativa finanziaria relativa al clima" (Tcfd). (Git)