Imprese: Ptt investirà 16miliardi di dollari nell'elettromobilità

- Il colosso petrolifero di Stato thailandese investirà oltre 16 miliardi di dollari nell'arco del prossimo decennio nell'ambito di una iniziativa tesa a promuovere l'elettromobilità e altre tecnologie per la sostenibilità ambientale, e per sostenere l'obiettivo della Thailandia di affermarsi come principale hub manifatturiero di vetture elettriche nel Sud-est asiatico. L'ambizioso programma è stato illustrato dal presidente e amministratore delegato di Ptt, Auttapol Rerkpiboom, nel corso di una intervista scritta al quotidiano "Nikkei". L'azienda destinerà il 32 per cento dei suoi investimenti complessivi alle attività di decarbonizzazione sino al 2030; entro quell'anno, il gruppo intende ricavare da tali attività il 30 per cento del suo utile consolidato. Ptt è il principale gruppo energetico della Thailandia, e le sue attività si estendono dall'estrazione di petrolio e gas naturale sino alla raffinazione e alle operazioni di distribuzione. (Fim)