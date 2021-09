Corea del Nord: leader Partito democratico sudcoreano critica "vaghezza" di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico della Corea del Sud, Song Young-gil, ha imputato il rinnovato aumento delle tensioni inter-coreane all'incertezza della politica Usa nei confronti della Corea del Nord. Song, che si trova in visita negli Usa in contemporanea con il presidente sudcoreano Moon Jae-in per discutere le prospettive del processo di denuclearizzazione della Penisola coreana, ha fatto riferimento ai test balistici effettuati nei giorni scorsi da Pyongyang, menzionandoli come sintomo di un approccio poco chiaro da parte dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden. "La politica Usa nei confronti della Corea de Nord non risponde né alla fattispecie della cosiddetta pazienza strategica, né a un approccio verticale"; ha dichiarato Song nel corso di una conferenza stampa, menzionando gli approcci adottati nei confronti di Pyongyang rispettivamente dagli ex presidenti Usa Barack Obama e Donald Trump. Biden ha ribadito ieri, nel corso del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che gli Stati Uniti intendono ricorrere alla diplomazia per promuovere il processo di denuclearizzazione della Penisola coreana: "Puntiamo a ottenere progressi concreti verso un piano che contenga impegni tangibili per aumentare la stabilità nella Penisola coreana e nella regione", ha detto Biden. (segue) (Git)