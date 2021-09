Corea del Nord: leader Partito democratico sudcoreano critica "vaghezza" di Biden (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso fine settimana la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici nelle acque del Mar del Giappone. Lo ha annunciato tramite una nota lo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane. Secondo le ultime informazioni divulgate dalla Difesa di Seul, i missili sono stati invece lanciati da una località interna del territorio nordcoreano, e dopo aver sorvolato il Mar del Giappone si sono inabissati in prossimità della Zona economica esclusiva del Giappone. Il presidente della Corea del Nord, Moon Jae-in, ha ricevuto un resoconto del lancio dalle Forze armate sudcoreane, prima di recarsi presso un sito dell'Agenzia per lo sviluppo della difesa di Anheung, ad assistere a una serie di test sul prototipo del primo missili balistico per sottomarini in fase di sviluppo in Corea del Sud. (segue) (Git)