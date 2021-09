Indonesia: banca centrale prevede crescita Pil del 5 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale dell'Indonesia prevede una crescita del prodotto interno lordo nazionale del 5 per cento nel terzo trimestre 2021, e del 4,5 per cento nel trimestre successivo. Il governatore della banca centrale, Perry Warjiyo, si è detto fiducioso che la crescita sarà accompagnata da miglioramenti sensibili dei principali indicatori macroeconomici: "I miglioramenti si riflettono nell'andamento di vari indicatori, incluse la fiducia dei consumatori, l'indice dei direttori agli acquisti del manifatturiero e le transazioni tramite l'Indonesia National Clearing System (Sknbi)", ha dichiarato Perry nel corso di una conferenza stampa a seguito dell'ultimo incontro del consiglio direttivo della banca centrale che si è tenuto ieri, 21 settembre. L'attività economica dell'Indonesia è tornata ad aumentare dal mese di agosto, di pari passo con la progressiva revoca delle restrizioni imposte nel Paese per contenere la pandemia di Covid-19. (segue) (Fim)