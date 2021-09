Indonesia: banca centrale prevede crescita Pil del 5 per cento nel terzo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha nuovamente rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica delle economie asiatiche emergenti per l'anno fiscale 2021. L'ultima previsione dell'Adb, pubblicata oggi, 22 settembre, prevede per le economie in via di sviluppo e neo-industrializzate dell'Asia una crescita economica complessiva del 7,1 per cento, a causa degli ostacoli tutt'ora causati dalla pandemia di Coronavirus. La Banca multilaterale con sede a Manila aveva già rivisto al ribasso le proprie proiezioni di crescita regionali lo scorso aprile e lo scorso luglio, correggendo le stime di un decimo di punto percentuale in entrambe le occasioni. L'Adb ha mantenuto invece invariata la previsione di crescita dell'Asia emergente per il 2022: più 5,4 per cento. Il capo economista dell'Adb, Joseph Ernest Zveglich, ha avvertito che "permangono i principali rischi associati alla Covid-19, inclusa l'emersione di nuove varianti, la progressiva riduzione dell'efficacia dei vaccini e la lentezza dei progressi sul fronte delle vaccinazioni". (Fim)