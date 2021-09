Afghanistan: portavoce talebani Mujahed, dovete capire le nostre tradizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste un mutuo interesse per gli afgani e per gli europei di avere le rispettive ambasciate aperte. "Noi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Per voi resta necessario capire il nostro Paese. Ma dovete anche comprendere che l'Afghanistan non è l'Europa. Per noi talebani le nostre tradizioni sono importantissime. Abbiamo lottato vent'anni per difenderle, compreso la nostra concezione del ruolo della donna. Capisco che per voi i vostri valori siano importanti. Ma dovete rispettare i nostri". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Zabihullah Mujahed subito dopo la sua conferenza stampa in cui ha annunciato l'aggiunta di nuovi ministri e loro vice al "governo provvisorio" nato dopo la presa di Kabul a Ferragosto. II suo ruolo di portavoce dell'Emirato islamico e capo della Commissione culturale lo ha reso il volto più noto dei talebani. Lo hanno scelto anche perché riesce a comunicare ai media stranieri, senza peraltro dimenticare le componenti più oltranziste dell'universo talebano. "Non possiamo ignorare - spiega il portavoce - che le donne sono una componente importante della nostra società. Sosteniamo che devono poter studiare e lavorare, ma nel rispetto della legge islamica. Dobbiamo garantire la loro sicurezza morale e fisica. Negli ultimi anni erano minacciate. E dobbiamo creare i meccanismi necessari a proteggerle. Va però anche aggiunto che nei nostri ministeri dell'Educazione, Sanità e negli aeroporti le donne sono già tornate a lavorare". (segue) (Res)