Afghanistan: portavoce talebani Mujahed, dovete capire le nostre tradizioni (2)

- "Dateci tempo - aggiunge - e le cose si metteranno a posto. Ci vuole pazienza. I nostri mullah ed esperti ci stanno ragionando sulla base della nostra tradizione Dehobandi dell'Islam. I nostri testi sacri sono quelli hanafiti. Hanno radici millenarie e non intendiamo affatto tradirli". Non c'è chiarezza sulla parità di studi tra uomini e donne: "Se ne sta parlando. Ma certamente si sta preparando la strada per l'educazione femminile regolare. Le donne studieranno le stesse materie degli uomini. Matematica, chimica, storia, biologia: non ci saranno programmi diversi a seconda del sesso e i loro titoli avranno valore internazionale". Lo stesso Mujahed appena dopo la presa di Kabul aveva annunciato che non ci sarebbero state donne ministro, ma sicuramente viceministre. Anche le nuove nomine però sono tutte maschili. "Continuo a ripetere che ci stiamo muovendo in modo graduale. E' tutto nuovo per noi. Ci avevate accusato di non rispettare il principio dell'inclusività, che però oggi mettiamo in pratica. Tra le nuove nomine ci sono tagiki panshiri e hazara. Le donne arriveranno. II lavoro non è finito, seguiranno altri annunci", ha concluso il portavoce dei talebani. (Res)