India-Italia: ministro Esteri Jaishankar, “proficua interazione” con Di Maio

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, a New York per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha incontrato l’omologo italiano, Luigi Di Maio, con cui ha avuto una “proficua interazione”. Lo ha riferito Jaishankar su Twitter. “Abbiamo discusso delle sfide legate all’accessibilità dei vaccini e all’agevolazione dei viaggi”, ha sintetizzato il ministro indiano, auspicando di proseguire il confronto con il rappresentante dell’Italia, presidente di turno del G20, sulla situazione in Afghanistan. Jaishankar ha avuto colloqui anche con altri ministri degli Esteri: Hossein Amir-Abdollahian (Iran), Sameh Shoukry (Egitto), Marise Payne (Australia), Retno Marsudi (Indonesia), Bui Thanh Son (Vietnam), Gabrielius Landsbergis (Lituania), Sophie Wilmes (Belgio), Nikos Christodoulides (Cipro), Chung Eui-yong (Corea del Sud), Roberto Alvarez (Repubblica Dominicana) e Peter Szijjarto (Ungheria). (Inn)