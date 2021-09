© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha affermato: “I talebani vorrebbero parlare all’Onu? Prima dimostrino di rispettare i diritti delle donne. Servono fatti, no parole”. Il titolare della Farnesina si è espresso in questi termini a margine dell'assemblea generale dell'Onu a New York.(Nys)