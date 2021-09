Brasile-Polonia: presidente Bolsonaro incontra omologo Duda a margine assemblea Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha incontrato il presidente della Polonia, Andrzej Duda, in un breve vertice bilaterale. L'incontro a porte chiuse tra i due capi di governo, cui ha partecipato anche il ministro degli Esteri brasiliano, Carlos Franca, si è tenuto a margine della 76esima Assemblea generale delle Nazioni unite in corso oggi, 21 settembre, a New York, negli Stati Uniti. In una breve nota rilasciata sul profilo Twitter del ministero degli Esteri, Itamaraty evidenzia come "I presidenti hanno sottolineato l'ottimo momento delle relazioni Brasile-Polonia, basate su valori condivisi, come le libertà individuali, la democrazia e il libero mercato". Il ministero ha anche reso noto che l'agenda dell'incontro includeva argomenti come l'Accordo Unione Europea e Mercato unico del sud (Mercosur), l'adesione del Brasile all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), oltre che alla cooperazione bilaterale in materia di difesa.(Nys)