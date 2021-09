Algeria: Usa esprimono condoglianze per morte ex presidente Bouteflika

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti esprimono le proprie condoglianze per la morte dell'ex presidente algerino, Abdelaziz Bouteflika. E' quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato, secondo la quale l'ex capo di Stato "ha svolto un ruolo determinante nella storia dell'Algeria servendo nell'Esercito di Liberazione Nazionale, combattendo per l'indipendenza dell'Algeria e come ministro degli Esteri" In qualità di presidente, "Bouteflika ha contribuito a portare l'Algeria fuori dal suo decennio oscuro", aggiunge il comunicato. "Gli Stati Uniti restano impegnati nella loro stretta collaborazione con l'Algeria e nell'approfondimento delle relazioni tra il popolo americano e quello algerino", conclude.(Nys)