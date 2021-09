Brasile: covid, Oms sceglie istituto Fiocruz per sviluppo nuovo vaccino mRNA

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto di tecnologia in immunobiologia della Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz) di Rio de Janeiro, in Brasile, è stato selezionato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come centro per lo sviluppo e la produzione di vaccini con tecnologia dell'mRNA messaggero in America Latina. Lo riferisce Fiocruz in una nota. La scelta dell'istituto legato al ministero della Salute del Brasile è dovuta ai promettenti progressi nello sviluppo tecnologico di un vaccino mRNA contro la Covid-19, attualmente in fase di sperimentazione preclinica. La Fiocruz aveva partecipato a un bando internazionale pubblicato il 16 aprile 2021, con l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva e ampliare l'accesso ai vaccini Covid-19 nelle Americhe. Il processo di selezione, cui hanno partecipato una trentina di aziende e istituzioni scientifiche latinoamericane, è stato effettuato da un comitato di esperti indipendenti. (segue) (Brb)