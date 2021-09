Filippine: il sindaco di Manila Moreno si candida alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Manila, Isko Moreno, ha annunciato che si candiderà alla presidenza delle Filippine in occasione delle elezioni che si terranno il prossimo anno. Il portavoce di Moreno, Cesar Chavez, ha annunciato che il sindaco formalizzerà la propria candidatura oggi, tramite una "trasmissione speciale" rilanciata da varie emittenti televisive e radiofoniche. La candidatura di Moreno porta a tre il numero dei candidati alla presidenza: domenica 19 settembre ha annunciato la propria discesa in campo il senatore ed ex pugile Manny Pacquiao; un altro senatore ed ex capo della Polizia, Panfilo Lacson, aveva annunciato la propria candidatura pochi giorni prima. Il 46enne Moreno è diventato sindaco di Manila nel 2019, quando ha sconfitto alle elezioni l'ex presidente Joseph Estrada. Nel 2016 si era candidato senza successo alle elezioni per il Senato delle Filippine. (segue) (Fim)