Filippine: il sindaco di Manila Moreno si candida alla presidenza (2)

- Il senatore ed ex star del pugilato Manny Pacquiao ha deciso di candidarsi alla presidenza delle Filippine nelle elezioni del 2022. "Sono e sarò sempre un combattente, dentro e fuori dal ring", ha detto il 42enne accogliendo l'offerta di una candidatura formulato da quella corrente del Partito democratico delle Filippine (Pdp-Laban), prima forza politica del Paese, in contrasto con il presidente Rodrigo Duterte. Pacquiao aveva nei mesi scorsi aperto una battaglia interna al partito accusando il capo dello Stato di corruzione e di un atteggiamento sommesso nei confronti della aggressiva politica di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Emmanuel Dapidran Pacquiao detto Manny è l'unico pugile ad avere vinto il titolo di campione mondiale in otto diverse categorie di peso. Considerato tra i migliori boxeur di tutti i tempi, è stato anche protagonista di film e serie tv. (segue) (Fim)