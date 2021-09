Filippine: il sindaco di Manila Moreno si candida alla presidenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duterte, che per l'ordinamento filippino non può ricandidarsi, aveva deciso di scendere in campo aspirando al ruolo di vice in un tandem guidato dal senatore Jong Go, suo collaboratore di lungo corso. Una mossa che gli oppositori interni hanno respinto come strategia per mantenere Duterte in controllo, ma che alla fine è caduta per decisione dello stesso Bong Go. Al momento i sondaggi darebbero buone chance di vittoria alla figlia del presidente uscente, la sindaca di Davao Sara Duterte, la quale però non ha ancora preso una decisione. (Fim)