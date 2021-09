Usa: giornalisti Casa Bianca lamentano esclusione da conferenza stampa Biden-Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden si trova nuovamente al centro di uno scontro con la Stampa Usa. Ai corrispondenti alla Casa Bianca è stato infatti impedito di porre domande a margine dell'incontro di ieri pomeriggio tra lo stesso Biden e il primo ministro britannico, Boris Johnson. Il presidente dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, Steve Portnoy, ha annunciato la presentazione di un reclamo formale alla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Biden e Johnson hanno formulato brevi dichiarazioni a margine del loro colloqui di ieri presso lo Studio Ovale. A margine delle dichiarazioni, il solo Johnson ha accettato di rispondere a due domande poste da altrettanti corrispondenti britannici, prima che i funzionari della Casa Bianca allontanassero i giornalisti. L'amministrazione Biden è stata già criticata in più occasioni per la scarsa propensione al confronto con la stampa; lo stesso presidente ha limitato al minimo le conferenze stampa alla Casa Bianca sin dal suo insediamento, lo scorso gennaio. Sin da allora, tale condotta pare determinata in parte dalla volontà di non offrire il fianco alle polemiche innescate dalla grave crisi migratoria al confine meridionale degli Stati UnitiNegli ultimi giorni tali polemiche si sono riaccese dopo gli scontri tra agenti di confine Usa e migliaia di migranti haitiani che hanno varcato illegalmente il confine tra Usa e Messico. (Nys)