Turchia-Serbia: Vucic, Erdogan in visita a Belgrado entro la fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, si recherà in visita in Serbia entro la fine dell’anno. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, parlando ai giornalisti al termine dell’incontro avvenuto oggi a Istanbul con l’omologo turco. “Durante il colloquio durato due ore, abbiamo parlato di tutti i temi dell’agenda bilaterale. Il presidente turco supporta il dialogo fra Belgrado e Pristina”, ha detto Vucic, sottolineando che con Erdogan ha discusso dei rapporti nella regione, della costruzione di strade e tutte le altre forme di collaborazione bilaterale. “Abbiamo aumentato di molte volte i nostri scambi commerciali e così sarà in futuro. Avere buoni rapporti con la Turchia, che è una grande potenza, ci garantisce sicurezza”, ha aggiunto il presidente serbo, che si è detto “soddisfatto della conversazione con il presidente Erdogan. (Tua)