Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak avvia una visita di due giorni a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, avvia oggi una visita di due giorni a Belgrado per discutere dell'attuazione degli accordi raggiunti nel processo di dialogo. Secondo quanto riferisce una nota della delegazione europea a Belgrado, Lajcak incontrerà il presidente serbo Aleksandar Vucic, i rappresentanti internazionali in Serbia e gli esponenti della comunità imprenditoriale e della società civile. L'inviato speciale dell'Ue ha effettuato la scorsa settimana una visita di tre giorni in Kosovo, durante la quale ha avuto, secondo quanto affermato dallo stesso Lajcak, dei "buoni incontri" con i leader della Lista serba, del Partito democratico del Kosovo, della Lega democratica del Kosovo e dell'Alleanza per il futuro del Kosovo. Durante gli incontri con il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, e il vicepremier, Besnik Bislimi, è stata discussa una nuova data per i negoziati a Bruxelles. L'inviato speciale ha invitato i partiti dell'opposizione in Kosovo ad avere un approccio costruttivo e di sostegno nei confronti del governo sul tema del dialogo tra Pristina e Belgrado. (segue) (Seb)