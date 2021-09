Balcani: Ue, ridurre immediatamente tensioni tra Serbia e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni tra Serbia e Kosovo devono immediatamente placarsi e i due Paesi devono ricorrere al Dialogo facilitato dall'Unione europea come piattaforma per affrontare i temi aperti. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Seguiamo da vicino la situazione. E in questa occasione voglio sottolineare che la libertà di movimento è una pietra angolare dell'Ue e ci aspettiamo che Serbia e Kosovo promuovano la libertà di movimento nella regione", ha detto. "Chiediamo alle due parti di usare moderazione, di astenersi da azioni unilaterali e di ridurre le tensioni immediatamente, senza ritardi. Le tensioni devono essere ridotte immediatamente", ha sottolineato. "Spingiamo anche le due parti a ricorrere al Dialogo facilitato dall'Ue per affrontare i temi e ad utilizzarlo come piattaforma per discutere e risolvere tutti i temi aperti tra loro, inclusi quelli relativi alla libertà di movimento", ha spiegato. Stano ha specificato che il rappresentante Ue è a Belgrado e incontrerà nel pomeriggio il presidente serbo Aleksandar Vucic, mentre ha avuto contatti nelle ore passate con la leadership politica del Kosovo. "Quello che ci aspettiamo come Ue da entrambe le parti è che favoriscano un ambiente che conduca alla riconciliazione tra loro, alla stabilità regionale e alla cooperazione per il bene dei due popoli. Questo è cruciale per arrivare a un accordo completo legalmente vincolante che stiamo provando a facilitare. Perché questo potrà rendere possibile la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo", ha concluso. (Beb)