Serbia-Kosovo: presidente Vucic riceve inviato Ue Lajcak, focus su questione kosovara

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi a Belgrado il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak. Secondo quanto precisato dalla stampa locale, al centro dell'incontro sono stati i temi relativi all'attuazione degli accordi raggiunti nel processo di dialogo tra Belgrado e Pristina e all'andamento dei negoziati per un accordo sulla normalizzazione globale delle relazioni. Secondo quanto dichiarato da Vucic, l'argomento principale ha riguardato gli eventi nel nord del Kosovo. "Ho parlato con il rappresentante speciale dell'Unione europea della grave crisi in Kosovo. Presto informerò il pubblico su tutto ciò che sta accadendo nel nord della provincia", ha annunciato Vucic su Instagram. (Seb)