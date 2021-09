© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Confronto con i candidati a sindaco di Roma organizzato da Il Messaggero. L'evento viene trasmesso in streaming sul sito web del quotidiano (ore 11:30)- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, incontra la Stampa Estera. Sede di via dell’Umiltà (ore 16:00)- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, partecipa a una iniziativa pubblica con il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini presso la Polisportiva Borghesiana in via Lentini, 74 a Roma (ore 18:00) (segue) (Rer)