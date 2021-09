Imprese: Enel colloca Sustainability-Linked bond da 3.5 miliardi in tre tranche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Finance international N.V. (“Efi”), la società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel S.p.A, ha lanciato oggi sul mercato Eurobond un “Sustainability-Linked bond” multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 3,5 miliardi di euro. Contestualmente, come indicato di seguito, Efi ha lanciato un'offerta pubblica volontaria non vincolante (“Tender Offer”) per il riacquisto parziale di tre serie di obbligazioni convenzionali in circolazione denominate in dollari Usa, per un importo target complessivo massimo di 1,5 miliardi di dollari Usa, accelerando così il raggiungimento degli obiettivi di Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l'indebitamento lordo totale del gruppo stesso. Alberto De Paoli, Cfo di Enel, ha così commentato la notizia: “Con le operazioni che annunciamo oggi, attraverso le quali emettiamo nuovi Sustainability-Linked bond, offrendo di riacquistare, al contempo, obbligazioni convenzionali in circolazione, rafforziamo il nostro impegno ad accelerare la crescita della finanza sostenibile, in linea con gli impegni assunti all’interno dell’iniziativa della Cfo Taskforce promossa dal Global compact delle Nazioni Unite”.(Rin)