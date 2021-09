Brasile: 5G, agenzia telecomunicazioni riprende analisi del bando delle frequenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per le telecomunicazioni (Anatel) ha annunciato che il prossimo venerdì, 24 settembre, riprenderà l'analisi del bando di gara previsto per l'affidamento all'asta dello sviluppo della tecnologia 5G nel paese. Il rinvio della decisione, prevista per il 13 settembre, era avvenuto dopo una richiesta di revisione dei documenti da parte del consigliere Moisés Queiroz Moreira. Al termine dell'incontro, il presidente di Anatel, Leonardo Euler de Morais, sottolineava la complessità del bando anticipando che lavoro di revisione porterà a una maggiore "rigidità" nel bando. Secondo Morais, infatti, il bando regola la più grande appalto mai fatto nella storia del Brasile visto che "in 20 anni gli operatori dovranno obbligatoriamente investire 160 miliardi di real (26 miliardi di euro)". "Per quanto sia importante rispettare i tempi per la deliberazione, il modo in cui questo avviso sarà costruito è fondamentale per non avere un pregiudizio per la raccolta di fondi", sosteneva Morais. (segue) (Brb)