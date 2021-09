Germania: presunto armato su bus, polizia blocca autostrada A9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha bloccato in entrambe le direzioni l'autostrada A9 Berlino-Monaco, tra Hilpolstein e Greding in Baviera, a causa della presenza di un passeggero che potrebbe essere armato su un autobus. È stato, inoltre, interrotto il traffico sulla linea ferroviaria ad alta velocità tra Monaco e Norimberga, che corre presso l'A9. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'autobus proviene “dall'estero” e a bordo vi sarebbero i due conducenti, oltre al presunto armato. Tutti gli altri passeggeri sono scesi dal mezzo e stazionano sulla corsia di emergenza. Secondo i testimoni, sull'autobus è scoppiata una lite e un uomo ha estratto “un'arma”, non meglio precisata. La polizia è intervenuta con una squadra di negoziatori, unità del Comando operazioni speciali e un elicottero. Le forze dell'ordine avrebbero preso posizione a 500 metri dal mezzo. Si tratterebbe di “una minaccia poco chiara”. (Geb)