Germania: uomo armato su autobus in Baviera, polizia fa irruzione

- Unità del Comando operazioni speciali della polizia bavarese (Sek) hanno fatto irruzione nell'autobus a bordo del quale un uomo, presumibilmente armato, terrebbe in ostaggio i due conducenti e una terza persona. Proveniente dall'estero, il mezzo è fermo sull'autostrada A9 Berlino-Monaco, bloccata in entrambe le direzioni tra Hilpolstein e Greding in Baviera. Come riferisce il quotidiano “Bild”, a bordo del bus sarebbe scoppiata una lite e un uomo avrebbe estratto un'arma, non meglio precisata. Gli altri passeggeri hanno abbandonato l'autobus, stazionando sulla corsia di emergenza. La polizia è intervenuta con una squadra di negoziatori, il Sek e un elicottero. (Geb)