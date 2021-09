Brasile: acciaio, Consiglio cooperazione del Golfo decide di non imporre blocco a export dal Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) ha deciso di non imporre il blocco alle importazioni di acciaio dal Brasile. La decisione è stata presa dall'organizzazione di integrazione economica che riunisce sei stati del Golfo Persico (Oman, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Bahrain e Kuwait) al termine di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di prodotti siderurgici e ha deciso di non applicare misure contro il Brasile. Lo hanno riferito i ministeri di Economia ed Esteri in una nota congiunta. "Il ministero dell'Economia e degli Esteri hanno partecipato attivamente all'istruttoria, a difesa dell'esclusione delle esportazioni nazionali dall'eventuale applicazione della salvaguardia, ai sensi dell'Accordo sulle salvaguardie dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). La decisione è un risultato positivo per il settore siderurgico brasiliano e per il rapporto economico-commerciale tra il Brasile ei paesi del Gcc", ha evidenziato la nota. (segue) (Brb)