Brasile: acciaio, Consiglio cooperazione del Golfo decide di non imporre blocco a export dal Brasile (2)

- Le misure di salvaguardia sono applicate dai paesi come forma di protezione per l'industria nazionale che è minacciata o gravemente danneggiata a causa dell'aumento delle importazioni. L'obiettivo è che, durante il periodo di validità di tali misure, l'industria nazionale si adegui, aumentando la propria competitività. Secondo l governo, se applicata, la salvaguardia avrebbe avuto un impatto negativo sulle esportazioni brasiliane verso i paesi del Gcc e "contribuito a peggiorare iproblemi cronici che l'industria siderurgica sta affrontando a livello globale, come l'eccesso di capacità e il protezionismo", conclude la nota. (Brb)